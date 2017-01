De teama sfarsitului lumii, un american doreste sa trimita Biblia pe Luna Spaima de un apropiat sfarsit al lumii ii indeamna pe unii la fapte dintre cele mai extravagante. Terence Connirgham, un mebru al Bisericii Unitariene din Paolo Alto,California, SUA, a inceput o campanie de strangere a 70 de milioane de dolari destinati construirii unei nave spatiale care sa duca pe Luna o copie indestructibila a Bibliei. Prea cuviosul Terence crede ca doar astfel "Cartea Sfanta" va fi protejata si va scapa de catastrofele ce vor lovi Pamantul in urmatorii ani. Un copil a fost botezat <Brfxx ccxxmrnp cccclllmmnprxxelmnckssqlb11116> Un tribunal din sudul Suediei a amendat-o pe nazdravana Elizabeth Hallin cu suma de 680$ pentru ca si-a botezat fiul "Brfxx ccxxmrnp cccclllmmnprxxelmnckssqlb11116". Mamica ofensata foarte, nu s-a dat batuta si a facut recurs motivandu-si cererea prin faptul ca respectivul "cuvant" care se pronunta "Albin", ar fi o creatie artistica expresionista foarte evidenta. Delfinii interpreteaza hiturile momentului Un om de stiinta american sustine ca delfinii canta hit-uri actuale. Dr. Hector Corona a dezvaluit presei ca incetinind putin sunetele inregistrate de el in timp ce urmarea comportamentul delfinilor, a avut surpriza sa descopere ca sunetele scoase de simpaticele animale fac parte din hit-uri lansate de ... Mariah Carey sau Bryan Adams. Cercetatorul american a explicat acest lucru neobisnuit prin faptul ca delfinii ar reproduce cantecele pe care le aud de la radiourile de pe vasurile pe care le intalnesc in plimbarile lor in larg. Hoti de dragul siliconului America este tara tuturor posibilitatilor chiar si pentru hoti! ... Luna trecuta, unul dintre oficialii administratiei americane a declarat reporterilor ca in fiecare an statul cheltuie peste 700.000 $ pe estrogenul necesar unui numar de 87 de detinuti care vor sa-si schimbe sexul. Asta pentru ca exista o lege prin care autoritatile sunt obligate sa achite costul tratamentului cu hormoni daca o persoana l-a inceput mai inainte de a fi inchisa. Au inceput deja sa circule zvonuri potrivit carora disperatii ce doresc sa-si schimbe sexul, dar nu au suficienti bani, comit infractiuni minore pentru a primi gratuit tratamentul cu hormoni in inchisoare. Ajutor guvernamental pentru impotenti Ingrijorat ca viata sexuala a cetatenilor britanici de varsta a treia este o adevarata catastrofa, guvernul britanic a decis sa subventioneze achizitionarea unor pastile Viagra pentru impotenti. Se pare ca ministerul sanatatii din Marea Britanie a trimis o circulara tuturor medicilor prin care recomanda prescrierea cu moderatie a acestui insolit "ajutor guvernamental", pentru a nu se cheltui prea mult, avand in vedere ca in Regatul Unit numarul impotentilor ce au apelat deja la sistemul sanitar este de 2,5-3 milioane de persoane.